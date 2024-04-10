В Кремле заявили о неблагоприятных прогнозах по паводкам в России

Прогноз по ситуации с паводками в России неблагоприятный. Об этом, характеризуя ситуацию как напряженную, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

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«Очень много прогнозов выдается и по линии МЧС, и по линии нашего штаба. Пока прогноз неблагоприятный. Уровень воды продолжает расти», — сказал пресс-секретарь президента, отметив, что вода начинает прибывать в новые регионы, среди которых Курганская и Тюменская области.

Песков отметил, что сложившаяся ситуация требует энергичных усилий от местных властей для оказания помощи пострадавшим при паводках жителям.

Весеннее половодье Оренбургская область, где подтопило более 10 тысяч домов, — там действует режим ЧС федерального масштаба.