Названа предварительная причина крушения военного вертолета в Крыму

К крушению военного вертолета Ми-24 возле побережья Крыма мог привести отказ авиатехники. Предварительную причину происшествия назвали в Минобороны России, пишет ТАСС.

Как сообщили в ведомстве, на месте аварии работают спасатели. Информация о судьбе членов экипажа не уточняется.

В Крыму разбился вертолет Ми-24

О крушении вертолета Ми-24 у западного побережья Крыма стало известно днем 10 апреля. Как рассказали в Минобороны, катастрофа произошла около шести утра во время планового полета над акваторией Черного моря.