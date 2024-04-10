Названа предварительная причина крушения военного вертолета в Крыму

Названа предварительная причина крушения военного вертолета Ми-24 у берега Крыма
К крушению военного вертолета Ми-24 возле побережья Крыма мог привести отказ авиатехники. Предварительную причину происшествия назвали в Минобороны России, пишет ТАСС.
Как сообщили в ведомстве, на месте аварии работают спасатели. Информация о судьбе членов экипажа не уточняется.
В Крыму разбился вертолет Ми-24
О крушении вертолета Ми-24 у западного побережья Крыма стало известно днем 10 апреля. Как рассказали в Минобороны, катастрофа произошла около шести утра во время планового полета над акваторией Черного моря.
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