Под Новосибирском на водителя напал агрессивный барсук. Об этом сообщает Telegram-канал «НГС — новости Новосибирска».

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«Мы ехали с поселка Горный. Уже на подъезде к Тогучину <…> мужчина стоял. Он рассказал, что менял спустившееся колесо, откручивал гайки. Из кустов на него кинулся барсук, повис на ноге, пытаясь укусить», — пояснил начальник управления ветеринарии района Юрий Папанов.

Мужчина не получил травм, потому что был обут в кирзовые плотные сапоги. После нападения барсук скрылся. Предполагается, что животное могло страдать бешенством, либо ему не понравился запах машины. Также не исключается, что барсука мог привлечь корм, который подкладывали в будку брошенной собаке неподалеку.

До этого водителей предупредили о нашествии животных на дорогах Подмосковья. В Минэкологии объяснили, что это связано с начавшейся у них сезонной активностью. Кроме того, диких животных стали беспокоить пробудившиеся кровососущие насекомые. В связи с этими факторами водителям напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим в местах, где звери выбегают чаще всего. В ночное время автомобилистам рекомендовали включать противотуманные фары.