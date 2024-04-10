ФСБ задержала агента СБУ за подготовку теракта в Запорожской области

Агента СБУ задержали в Запорожской области. Об этом в среду, 10 апреля, сообщили в пресс-службе ФСБ.

По данным ведомства, женщина готовила теракт против российских военных.

— Оперативные сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали жительницу региона, содействовавшую преступникам в подготовке террористического акта в отношении российских военнослужащих. Координировали деятельность пособницы террористов и снабдили ее взрывчатыми веществами сотрудники Службы безопасности Украины, — приводит текст заявления агентство ТАСС.

Правоохранители предотвратили 27 терактов на российских объектах транспорта, топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиях оборонной промышленности и объектах систем жизнеобеспечения в 2024 году. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета.

В конце января группа депутатов от фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с председателем партии Сергеем Мироновым приняли решение внести на рассмотрение Госдумы законопроект об ужесточении наказания за диверсии в военных условиях.