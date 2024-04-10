Уровень воды в реке Урал у Орска снизился до 899 см

Уровень воды в реке Урал у Орска Оренбургской области за сутки снизился на 29 см и составил к утру 899 см. Об этом сообщил глава города Василий Козупица в своем телеграм-канале.

"Уровень Урала упал на 29 см и составил 899 см", - написал Козупица. По состоянию на утро 9 апреля уровень воды в реке составлял 928 см.

По его словам, Ириклинское водохранилище сбрасывает 1,342 тыс. куб. м/с. Приток составил 1,226 тыс. куб. м/с, за сутки он сократился на 259 куб. м/с.