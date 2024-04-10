Уровень воды реки Урал в Оренбурге превысил опасный уровень

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 996 сантиметров, что превышает опасный уровень на 66 сантиметров. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил мэр города Сергей Салмин в эфире телеканала «Россия-24».

— На 12 часов по местному времени (10:00 по московскому — прим.«ВМ») вода еще продолжает прибывать, сейчас мы уже превысили все самые высокие отметки. Опасное значение у нас — 930 сантиметров. В настоящий момент мы уже зафиксировали 996 сантиметров, — рассказал он.

В настоящее время подтоплено более 1900 домов и 2390 приусадебных участков.

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал жителей Оренбурга эвакуироваться из затопляемых районов города из-за резкого повышения уровня реки Урал. По его словам, по состоянию на 9 апреля 22:00 по местному времени уровень реки Урал стал на один сантиметр выше опасной отметки и составил 931 сантиметр.

Порядка 6555 человек были эвакуированы с подтопленных территорий в Оренбургской области. В пунктах временного размещения пребывает 1589 человек, а на местах подтоплений работает команда из четырех тысяч специалистов и свыше 800 единиц техники.