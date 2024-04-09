В МЧС назвали основные причины масштабного половодья в России
Причинами сильного весеннего половодья в РФ стали природные факторы, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"Переувлажнение почвы осенью, ее последующее промерзание зимой, значительные снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки - все это привело к тому, что на территории страны на сегодняшний день подтоплено более 10 тыс. жилых домов", - сказали в МЧС по итогам заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС РФ Александра Куренкова.