В Кургане зазвучала сирена об эвакуации

В Кургане зазвучала сирена, напоминая жителям о необходимости эвакуации из-за паводка. Об этом сообщает РИА Новости.

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Д этого стало известно, что власти Кургана призвали жителей микрорайона Смолино, жилого сектора за Кировским мостом, садовых товариществ по правой и левой сторонам шоссе имени Тюнина эвакуироваться из-за угрозы подтопления.

9 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что Курган начнет затапливать с 11 апреля из-за прихода большой воды. Он отмечал, что по данным Росгидромета приход большой воды в Курган прогнозируется службой в период с 11 по 14 апреля. По словам Шумкова, в текущей ситуации очень многое зависит от того, сколько еще будут идти сбросы воды с водохранилищ и будет ли этого достаточно для минимизации подтоплений.