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Ехавшего из школы 12-летнего россиянина насквозь прошило осколками при атаке ВСУ

В Климове Брянской области при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) насквозь прошило осколками 12-летнего мальчика. Спасти ребенка не удалось, пишет Shot в Telegram.

Ехавшего из школы 12-летнего россиянина насквозь прошило осколками при атаке ВСУ
© РИА Новости

По данным канала, в момент атаки на поселок из реактивной системы залпового огня мальчик возвращался из школы на велосипеде, но не доехал до дома несколько метров. К одному из постов также приложено фото с телом, все еще находящемся на транспортном средстве. На снимке можно различить рюкзак, видны следы крови.

Информацию о произошедшем в беседе с RT подтвердила местная жительница. По ее словам, только две недели назад ребенок посетил похороны своего дедушки.

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