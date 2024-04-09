Ехавшего из школы 12-летнего россиянина насквозь прошило осколками при атаке ВСУ

В Климове Брянской области при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) насквозь прошило осколками 12-летнего мальчика. Спасти ребенка не удалось, пишет Shot в Telegram.

По данным канала, в момент атаки на поселок из реактивной системы залпового огня мальчик возвращался из школы на велосипеде, но не доехал до дома несколько метров. К одному из постов также приложено фото с телом, все еще находящемся на транспортном средстве. На снимке можно различить рюкзак, видны следы крови.

Информацию о произошедшем в беседе с RT подтвердила местная жительница. По ее словам, только две недели назад ребенок посетил похороны своего дедушки.