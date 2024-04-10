В Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры

Энергетический объект получил повреждения в Одессе на юге Украины, где ранним утром произошли взрывы. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

Степень разрушений не уточняется. В то же время в украинских СМИ распространились фотографии, как над городом поднимается черный дым.

Ранее губернатор соседней Николаевской области Виталий Ким также сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры. В связи с этим введены аварийные отключения электроэнергии. Пресс-служба Сил обороны юга Украины со своей стороны уточнила, что на энергообъекте в Николаевской области произошел пожар, работы по его ликвидации продолжаются до сих пор.