Появились подробности жестокого убийства в подвале офиса в центре Москвы

Мужчина жестоко избил своего коллегу и залил монтажную пену ему в рот и нос в офисе мебельной фабрики в центре Москвы. Об этом стало известно во вторник, 9 апреля.

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По данным «Вечерней Москвы», приятели вместе выпивали. Наутро между ними завязался конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки злоумышленник жестоко избил собутыльника, а после схватил монтажную пену и залил ее в рот и нос обидчику. Потерпевший скончался на месте происшествия.

В этот же день злоумышленника задержали. По данным Telegram-канала Shot, в последнее время мужчина часто выпивал. Супруга подозреваемого сообщила, что накануне мужчина предупредил, что задержится, потому что пошел выпить. На следующий день мужчина позвонил снова и рассказав об убийстве, заявив, что теперь «уедет надолго».

Супруга злоумышленника предположила, что причиной преступления стало алкогольное помешательство.

Прокуратура возбудила уголовное дело об убийстве по данному факту.