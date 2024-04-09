Власти Оренбурга призвали жителей эвакуироваться

Жителей Оренбурга призвали эвакуироваться до прихода паводков, так как уровень воды в реке Урал поднялся до отметки 914 сантиметров. Об этом заявил мэр города Сергей Салмин в своем Telegram-канале.

«Внимание, оренбуржцы! В 19:00 в городе зазвучит сирена. Это не учебная тревога. Это знак, что паводковая ситуация в Оренбурге крайне опасна. Уровень воды в Урале резко поднялся до отметки 914 сантиметров. При уровне 930 сантиметров произойдет подтопление новых территорий», — пояснил градоначальник.

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Он обратился к жителям ЖК «Гранд-парк», поселков Солнечный и имени Куйбышева, а также к жильцам СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города и попросил их не дожидаться приходов воды. Мэр призвал вывести детей, пожилых и животных из домов.

«Поднимите вещи и технику с пола — на шкафы, чердаки. Увезите из зоны подтопления автомобили. Отнеситесь к предупреждению серьезно. В ближайшие часы может быть объявлена экстренная эвакуация!», — добавил Салмин.

39 российских регионов оказались затронуты весенним половодьем и вызванным им подтоплением. Сильнее всего пострадала Оренбургская область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу, в результате чего подтопило тысячи домов и участков.