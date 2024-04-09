СК РФ возбудил дело о финансировании терроризма против должностных лиц Запада

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о финансировании терроризма в отношении «высших должностных лиц США и стран НАТО». Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Решение о возбуждении дела было принято по итогам проверки, запрошенной депутатами Госдумы. Согласно версии следствия, через украинскую нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс» поступали средства, «которые на протяжении многих лет использовались для осуществления террористических актов в России».

«Следствием во взаимодействии с иными спецслужбами и финансовой разведкой проверяются источники поступления и дальнейшее движение денежных средств в размере нескольких миллионов долларов США, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада. Кроме того, следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами», — сообщается в заявлении СК.

При этом в ведомстве не стали уточнять, в отношении каких именно должностных лиц было возбуждено уголовное дело. В сообщении также не указано, на какие именно террористические акты поступали деньги «Бурисма Холдингс».

Вечером 22 марта группа вооруженных людей открыла стрельбу по посетителям московского концертного зала «Крокус Сити Холл», после чего террористы подожгли здание. Согласно последним данным, в результате погибло 145 человек, еще 551 человек получил ранения. Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская и запрещенная в РФ террористическая организация ИГИЛ, но президент России Владимир Путин заявил, что террористы связаны с украинскими властями.