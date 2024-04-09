Чибиса переводят из реанимации в хирургию

Врачи в Мурманской области объявили о переводе из реанимации в хирургическое отделение губернатора региона Андрея Чибиса, который на прошлой неделе во время нападения был ранен ножом в живот. ТАСС

По словам главы регионального Минздрава Дмитрия Панычева, которые приводит пресс-служба оперативного штаба Мурманской области в своем Telegram-канале, самый опасный период остался позади. «Сегодня переводим его из отделения реанимации в отделение хирургического профиля и продолжаем посиндромную терапию», — отметил Панычев. RT на русском

Нападение на Чибиса произошло 4 апреля в Апатитах. Губернатор выходил из здания после встречи с жителями города. Чиновник смог самостоятельно дойти до машины, его госпитализировали в тот же день. По словам врачей, после операции жизни главы области ничего не угрожает. Газета.Ru