Следственный комитет РФ по обращению депутатов после теракта в «Крокус Сити Холле» возбудил уголовное дело о финансировании терроризма должностными лицами США и стран НАТО. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщили в пресс-службе СК.

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Средства, поступавшие через нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», действующую на территории Украины, использовались для терактов в России. По итогам проверки, организованной в связи с обращением депутатов Госдумы, возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма.

По версии следствия, денежные средства, которые поступали через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс», которая ведет деятельность на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления терактов на территории России. В СК отметили, что террористическая деятельность осуществлялась также за пределами РФ в целях устранения политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба. В настоящее время следствие проверяет источники поступления денежных средств и причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти стран Запада. пишет Telegram-канал Следком.

Администрация президента США Джо Байдена активизирует работу для формирования искаженной картины теракта в «Крокусе», заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки. О том, что известно о террористах и подготовке нападения, — в материале «Вечерней Москвы».