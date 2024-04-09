МВД установило личность расстрелявшего полицейских в Подмосковье

Сотрудники МВД установили личность мужчины, который расстрелял полицейских в Подмосковье, им оказался житель Москвы 1990 года рождения Василий Буряков. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. ТАСС

«За совершение особо тяжкого преступления разыскивается житель города Москвы Буряков Василий Владимирович 1990 года рождения», — говорится в Telegram-канале Волк. RT на русском

Нападение на сотрудников МВД произошло 8 апреля в районе деревни Якимово городского округа Черноголовка. После этого неизвестный скрылся с места преступления на мотоцикле. По данному факту возбудили уголовное дело. Москва24