Возле «Крокуса» убрали мемориал в память о жертвах теракта

Возле подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» убрали мемориал в память о жертвах теракта. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

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К концертному залу после трагедии люди несли цветы и свечи. Там же на девятый день в память о жертвах теракта зажгли фигуры журавлей.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 144 человека, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.

Президент России Владимир Путин заявлял, что те, кто является заказчиками теракта в подмосковном «Крокусе», преследовали одну цель — нанести ущерб единству России. Фигурантами по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» сейчас проходят 11 человек.