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Еще семерых фигурантов дела о теракте в "Крокусе" внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле" в перечень террористов, сообщили в ведомстве. ТАСС

«Росфинмониторинг внес еще семерых фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму», — следует из публикации в Telegram-канале Росфинмониторинга Вечерняя Москва

Ранее четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» были внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. RT на русском

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