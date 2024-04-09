Сбивший поэта Рубинштейна на переходе в Москве осужден условно

Водитель, сбивший поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, получил условный срок. Вечерняя Москва

«Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение 3 лет», — говорится в сообщении в Telegram-канале столичной прокуратуры. RT на русском

Помимо условного срока ему запретили два с половиной года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Российская газета