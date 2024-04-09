Мэр Орска заявил, что компенсации жителям пострадавших домов будут адекватны потерям

Специальная комиссия по разработанной методике будет оценивать стоимость поврежденного паводком жилья и имущества жителей Орска. Выплаты будут адекватными, заявил глава Орска Василий Козупица в эфире телеканала "Россия-24".

"Этим вопросом [оценкой ущерба] будет заниматься комиссия. Будет разработана методика, по которой она будет работать. Но губернатор [Оренбургской области Денис Паслер] озвучивал, что все будет адекватно для восполнения тех потерь, которые они понесли в период паводка", - сказал Козупица.

Он добавил, что также комиссия оценит ущерб имуществу жителей Орска, но займется этим вопросом только после того, как вода уйдет.