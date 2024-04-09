Мэр Орска заявил, что компенсации жителям пострадавших домов будут адекватны потерям
Специальная комиссия по разработанной методике будет оценивать стоимость поврежденного паводком жилья и имущества жителей Орска. Выплаты будут адекватными, заявил глава Орска Василий Козупица в эфире телеканала "Россия-24".
"Этим вопросом [оценкой ущерба] будет заниматься комиссия. Будет разработана методика, по которой она будет работать. Но губернатор [Оренбургской области Денис Паслер] озвучивал, что все будет адекватно для восполнения тех потерь, которые они понесли в период паводка", - сказал Козупица.
Он добавил, что также комиссия оценит ущерб имуществу жителей Орска, но займется этим вопросом только после того, как вода уйдет.
"Сейчас дома еще подтоплены. Нам необходимо высушивать помещения, покупать оборудование, насосы для выкачивания воды из подвалов", - добавил глава города.