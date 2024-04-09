Бизнес-партнера Ивлеевой требуют признать банкротом

Бизнес-партнера блогера Насти Ивлеевой, основателя компании «Масло медиа» Александра Пичугина требуют признать банкротом. Как сообщает Telegram-канал Shot, на предпринимателя подали в суд руководители его же фирмы.

«Масло медиа» занимается продвижением бизнеса через рекламу в Сети. В июле 2023 года руководство компании подало иск в Арбитражный суд Москвы и потребовало взыскать с Пичугина почти 1,1 млн рублей. По мнению истцов, предприниматель получил эти деньги на продвижение от одной из компаний, которую вело агентство, однако средства в рекламу не вложил.

Руководители «Масло медиа» выиграли суд. Пичугин не согласился с решением и подал апелляцию, которую отклонили. Теперь же предпринимателя требуют признать банкротом, поскольку он до сих пор не выплатил задолженность по иску.

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Напомним, что в марте Ивлеева совместно с Пичугиным открыла бар в центре Москвы. Для его работы они зарегистрировали компанию «Блеск». Блогеру в ней принадлежат лишь 20%, остальная доля зарегистрирована за предпринимателем.