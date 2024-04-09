Подозрительный предмет нашли на железнодорожной станции в Москве

Подозрительный предмет нашли на железнодорожной станции Очаково на западе Москвы, сообщает MK.RU. Пакете находился в цистерне в составе товарного поезда. По данным издания, на место вызвали взрывотехников и спасателей.

Ранее сообщалось, что 53-летний москвич выбил скидку в продуктовом магазине при помощи предмета, похожего на гранату. В магазине он попытался купить водку и лимонад. Так как скидочной карты у него с собой не оказалось, продавщица отказалась отпускать товар дешевле. В ответ на это мужчина стал угрожать гранатой. После ухода покупателя женщина вызвала полицию. Его задержали на лавочке у соседнего дома примерно через час.