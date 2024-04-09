СК задержал подозреваемого в убийстве мужчины в центре Москвы

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого в центре столицы. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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По ее словам, в подвале одной из столичных организаций на Таганской площади было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. На голове у потерпевшего обнаружили травму, а в дыхательных путях — инородное вещество. Сотрудники правоохранительных органов задержали знакомого мужчины по подозрению в убийстве.

— Следственным отделом по Таганскому району следственного управления по Центральному административному округу Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ (убийство), — рассказала Иванова.

На месте обнаружения тела работают следователи и криминалисты, обстоятельства происшествия уточняются.

Суд вынес приговори жителю Ступина, который в ходе ссоры жестоко убил знакомого в своей квартире.