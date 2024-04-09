МВД России объявило в розыск норвежскую наемницу Сандру Эйру

МВД России объявило в розыск воюющую на стороне украинской армии норвежскую наёмницу и экс-члена Саамского парламента Сандру Эйру.

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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные базы розыска МВД.

«Сандра Эйра, 21.06.1986. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в документе.

При этом уголовная статья, по которой её объявили в розыск, не указана.

Как отмечается в материале, в соцсетях Эйры сказано, что она воюет на стороне ВС Украины с 2022 года, а до этого была членом Саамского парламента Норвегии.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что российские следователи уже возбудили более 4,5 тыс. дел о преступлениях, совершённых украинскими боевиками и их руководителями.

7 марта Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о наличии наёмников более чем из 50 государств в так называемом международном легионе ГУР.