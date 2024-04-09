Губернатор Мурманской области Андрей Чибис начал вставать на ноги и передвигаться по больничной палате. ТАСС

«Делаю все, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим. Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться», — сказал Чибис. RT на русском

Покушение на губернатора Мурманской области было совершено вечером в четверг, 4 апреля. Напавшим оказался 42-летний местный житель Александр Быданов. При задержании мужчина был ранен в ногу сотрудником Росгвардии, дежурившим на мероприятии, свои действия подозреваемый объяснил голосами в голове. Впоследствии выяснилось, что напавший на Чибиса принимал сильнодействующие препараты. Его арестовали на два месяца. Lenta.ru