В Самарской области подожгли релейный шкаф на железной дороге

В Самарской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге. Инцидент не повлиял на движение поездов.

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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

До этого местные СМИ писали, что возгорание релейного шкафа произошло на перегоне Жигулевское море — Тольятти в минувшую пятницу.

«Да, подтверждаю. На движение поездов происшествие не повлияло», — заявил источник агентства.

3 апреля сообщалось, что суд вынес приговор жителю Челябинска, обвиняемому в диверсии. Известно, что он поджег два релейных шкафа на 35-м километре перегона Чурилово. Мотивом стало желание приостановить поставки вооружения для нужд спецоперации.