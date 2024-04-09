Экс-депутата из Норвегии объявили в розыск за наемничество на стороне ВСУ

Российские следователи объявили в международный розыск бывшего депутата Саамского парламента Норвегии из Финнмарка Сандру Эйру в рамках расследования уголовного дела о наемничестве на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Норвежка из интернационального легиона Украины Сандра Андерсен Эйра объявлена в международный розыск в рамках расследования уголовного дела об участии наемника в вооруженном конфликте (ч. 3 ст. 359 УК РФ)", - рассказал собеседник агентства.