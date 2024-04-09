В Оренбурге резко поднялся уровень воды

За сутки прошедшие сутки уровень воды в Оренбурге поднялся до 897 см, прирост составил 25 см. Об этом сообщают власти Оренбурга в Telegram-канале.

«За минувшие сутки уровень воды в реке Урал вырос на 25 сантиметров. По данным оренбургского гидрометцентра, на 8.00 (6.00 мск) 9 апреля Урал поднялся до 897 сантиметров при опасной отметке в 930 см», — сообщили власти города.

В Оренбурге протекает также река Сакмара, которая за сутки поднялась на 22 см. Прогнозы специалистов сообщают, что в среду, 10 апреля, уровень воды в реках Сакмара и Урал достигнет своего пика и пойдет на убыль. Жителям домов, которые находятся в опасной зоне, рекомендовано немедленно покинуть свои дома.

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До этого в четырех селах и одной деревне Курганской области началась обязательная эвакуация населения.

Отмечается, что уровень в реке Тобол в районе Звериноголовского за два часа поднялся почти на метр.