Baza: в Саратове пытались поджечь музей истории СВО

Telegram-канал Baza сообщает о попытке поджечь музей истории специальной военной операции в Саратове. По данным канала, в ночь на 9 апреля злоумышленник разбил окно и закинул в помещение бутылку с зажигательной смесью.

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В публикации уточняется, что возгорание потушила дежурная сотрудница охраны, а экспонаты не пострадали. Как отмечает канал, на месте происшествия полицейские нашли пятилитровую канистру, три бутылки с неизвестной жидкостью и осколки.

Ранее в подмосковной Коломне задержали 28-летнего местного жителя, который пытался поджечь дом 76-летнего генерального конструктора Конструкторского бюро машиностроения Валерия Кашина. На допросе подозреваемый заявил, что ему пришлось пойти на преступление из-за шантажа мошенников.

В Усинске в Республике Коми местный житель облил легковоспламеняющейся жидкостью 54-летнюю и 29-летнюю женщин, после чего поджег их. 43-летний мужчина также сам получил ожоги. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. У одной из пострадавших ожоги 80% тела, у второй сильно обгорели спина и живот.

В феврале инспектора подразделения транспортной безопасности РЖД Романа Болдырева арестовали в Москве за поджог релейного шкафа. Фигуранту вменили совершение террористического акта организованной группой и отправили на два месяца в СИЗО.