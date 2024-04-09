Более шести тысяч жителей Оренбургской области эвакуировали из-за паводка

Почти 6,4 тысячи человек эвакуировали в Оренбургской области из-за паводка. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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— Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 6 399 человек, в том числе 1 768 детей, из них в 32 ПВР размещено 1 585, в том числе 269 детей, — цитирует сообщение ТАСС.

Несколькими часами ранее в Оренбурге прозвучала сирена. Местные власти призвали всех, кто находится в зоне возможного подтопления, немедленно эвакуироваться.

Пик паводка ожидается в Оренбурге к 10 апреля, сообщил ранее руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков. По его словам, в зоне подтопления окажутся некоторые районы Оренбурга, а также населенные пункты Южный Урал, Кузнечный, Сенцовка. В зоне риска также находятся поселения Весенний, Серовский, а также Форштадт, Зауральная Роща и Овчинный Городок, Дубки, село Неженка.

После прорыва дамбы в Оренбургской области 5 апреля началось сильнейшее наводнение. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, как долго может продлиться паводок в Оренбургской области.