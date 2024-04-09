В Оренбурге прозвучала сирена из-за угрозы подтопления

Утром во вторник, 9 апреля, в Оренбурге прозвучала сирена, призывающая жителей города эвакуироваться из зоны возможного подтопления. Об этом сообщается на официальном портале города.

В Оренбурге действует режим ЧС. Уровень воды в реке Урал в городе приблизился к опасной отметке и к 08:00 (по местному времени) составил 897 сантиметров.

«Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться», - призвали в администрации города.

К опасной зоне относятся дачи, расположенные в поймах Урала и Сакмары. Это садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ), находящиеся в районе поселка имени Куйбышева, Протопоповской рощи, Зауральной рощи, Овчинного городка, СНТ Дубки и Дубовый плес, СНТ у реки Сакмара, а также районы Форштадт, поселки Кузнечный, Ситцовка, Пристанционный, Заречный, Подмаячный, Солнечный и Овчинный городок.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин ранее неоднократно призывал жителей опасной зоны эвакуироваться. Он предупреждал, что вода «может прийти ночью» и жизни людей окажутся в опасности. 8 апреля мэр подчеркнул, что ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться.

Салмин назвал беспрецедентной ситуацию с паводком в регионе, отметив, что в последний раз такой уровень воды регистрировали в середине прошлого века.

По данным «Интерфакса», за сутки уровень воды в реке Урал вырос на 25 и к 10 апреля может достичь опасной отметки в 930 сантиметров.

Ранее в Орске, втором по величине городе Оренбургской области, из-за паводка прорвало дамбу. В правительстве региона сообщали, что к 8 апреля в Орске было подтоплено почти семь тысяч домов. Тысячи человек в регионе были эвакуированы.