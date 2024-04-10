Названо число подтопленных паводком домов на территории РФ

Общее число жилых домов, подтопленных паводком на территории России, превысило 13 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По информации ТАСС, на территории России весенним половодьем также подтоплено почти 20 тысяч приусадебных участков и 146 мостов. При этом большинство подтопленных территорий — в Оренбургской области, где вода пришла в 12,8 тысяч домов.

До этого власти Оренбуржья сообщали, что число эвакуированных из-за паводка в регионе выросло до 7,7 тысяч человек, в числе которых 1,7 тысячи детей.

До этого стало известно, что уровень воды в реке Урал в районе Орска за сутки упал на 24 сантиметра и составляет 904 сантиметра.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

10 апреля в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также сообщали, что уровень воды в крупных реках Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) в ходе весеннего половодья превысит значения 2023 года на 0,5-2 метра.