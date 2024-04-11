Уровень воды в реке под Оренбургом вырос на 32 сантиметра

Уровень воды в реке Урал под Оренбургом к утру 11 апреля вырос на 32 см и составил 1054 см.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на районную администрацию.

«На 06:00 11 апреля уровень воды в реке Урал составляет 1054 см (плюс 32 см с 20:00; опасный показатель превышен на 124 см)», — говорится в сообщении.

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Ранее МЧС России доставило партию гумпомощи для жителей Оренбургской области.

Также около 7500 человек были эвакуированы с затопленных территорий Оренбургской области.