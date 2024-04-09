В Челябинске начался суд о национализации холдинга «Макфа»

В Челябинске начался процесс по передаче государству активов холдинга «Макфа». Об этом передает корреспондент URA.RU 9 апреля из Центрального районного суда Челябинска.

Представитель прокуратуры заявил о передаче суду 59 томов дополнительных материалов по делу, включая сведения о занятии экс-владельцем холдинга Михаилом Юревичем государственных должностей. Также он сообщил, что аффилированные с «Макфой» структуры пытаются представлять в СМИ заведомо ложную информацию, чтобы помешать расследованию.

Защита, в свою очередь, заявила, что никто из представителей холдинга и ответчиков не был уведомлен, что прокуратура предоставила документы, с которыми необходимо ознакомиться для участия в заседании. Внимание же СМИ к происходящему объясняется резонансом дела и естественным интересом к судьбе «Макфы».

Иск Генпрокуратуры о взыскании акций предприятий «Макфы» в пользу государства поступил в Центральный районный суд Челябинска 28 марта. По мнению ведомства, бизнес имеет коррупционное происхождение, поскольку его владельцы занимались им, будучи представителями органов государственной власти.

На предприятия «Макфы» наложен арест. Арестованы также счета и имущество бенефициаров компании, их партнер и членов семей. Основатель холдинга, челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и его основной партнер, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлены в международный розыск и находятся за границей.