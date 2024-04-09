Уровень реки у Оренбурга превысил опасную отметку

Пресс-служба мэрии Оренбурга сообщила, что уровень воды в реке Урал в окрестностях города превысил критическую отметку на сантиметр.

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В данный момент уровень воды в реке составляет 931 сантиметр.

«Экстренное предупреждение: Оренбургский ЦГМС — филиал ФГБУ "Приволжское УГМС" сообщает, что уровень воды на реке Урал у поста Оренбург в 22:00 повысился до отметки 931 сантиметр, что выше опасной на один сантиметр», — сказано в сообщении мэрии.

В связи с этим губернатор Оренбуржья Денис Паслер призвал всех жителей города эвакуироваться из тех районов города, которые затронуты паводком.

«Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку опасной и составил 931 см. Призываю быть внимательными и оперативно эвакуироваться из подтопляемых районов», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее насыпную дамбу на реке Урал прорвало в районе города Орск.