В Кургане продолжает прибывать вода

Уровень воды в курганской реке Тобол начал подниматься, прирост за минувшие сутки составил 38 сантиметров. Такие цифры привел губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

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«Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 14:00 9 апреля составляет 343 см», — написал глава региона.

Согласно его информации, изменение за сутки составило +38 см.

До этого глава муниципалитета населенном пункте Звериноголовское в Курганской области Марина Панкратова заявляла, что уровень воды в достиг 799 см и приближается к отметке неблагоприятного явления.

Пик половодья через неделю ожидают в Курганской области, в Тюменской области — к концу апреля. Президент Владимир Путин поручил главе МВД Колокольцеву следить за порядком, особенно в двух последних регионах. В Гидрометцентре заявили об ожидании проблем с половодьем в более чем 30 регионах России. Подробности — в материале «Газеты.Ru».