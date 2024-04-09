Глава МЧС Куренков прибыл в Оренбургскую область

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область, он совершит облет территорий и решит, какие меры принять для ликвидации последствий паводка. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

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Самолет МЧС России с главой ведомства на борту приземлился в Оренбурге утром 9 апреля. Помимо прочего Куренков заслушает доклады по ситуации в регионе.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.