В реке Тобол у Кургана резко увеличился уровень воды за ночь

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана увеличился на 9 см за шесть часов, составив на 06:00 мск 334 см. Об этом сообщили в администрации города.

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"Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 08:00 часов (06:00 мск) 09 апреля 2024 года составляет 334 см (над "нулем поста"). Изменение за 6 часов +9 см", - говорится в сообщении.

По прогнозам МЧС, в областном центре при допустимом уровне 1 100 см в зону подтопления могут попасть 365 жилых домов, 600 дачных участков, 700 приусадебных участков, 9 823 человек, в том числе 1 759 детей.

В понедельник во всем регионе из-за паводковой ситуации объявили режим ЧС. Губернатор области Вадим Шумков сообщил, что один из регионов Казахстана увеличил объем сбрасываемой воды из водохранилищ в 45 раз по сравнению с запланированным, таким образом поток воды в сторону Курганской области по реке Тобол увеличился до 3,3 тыс. куб. м. Он сообщил, что прогноз по паводку в связи с растущими сбросами соседей резко ухудшается - так, уровень воды в Тоболе прогнозируется 11 м и выше, что намного больше, чем в 1994 году, когда в регионе был крупнейший паводок. Жителей во всех населенных пунктах по пойме реки Тобол призвали эвакуироваться.