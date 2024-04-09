Глава МЧС РФ вылетел в регионы с наиболее сложной паводковой обстановкой

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург, после которого посетит и другие регионы, где складывается сложная обстановка с паводками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область, чтобы лично проконтролировать реализацию ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи местному населению, наиболее пострадавшему от паводка. Куренков посетит регионы, где складывается наиболее сложная ситуация в результате прохождения весеннего половодья", - сказали в МЧС.

Планируется, что после Оренбурга глава МЧС вылетит в Курганскую и Тюменскую области. В этих регионах уже проводятся мероприятия по минимизации последствий паводка, МЧС там переведено в режим повышенной готовности.

По данным МЧС, на территории 39 регионов России в 262 населенных пунктах подтоплено 10 435 жилых домов. Более всего пострадала Оренбургская область, где вода затопила более 10,1 тыс. домов и почти 18,7 тыс. дачных участков. Из зон подтопления эвакуированы около 6,5 тыс. человек. В Тюменской и Курганской областях в ближайшие дни прогнозируется подъем воды и затопление населенных пунктов, включая микрорайоны столиц регионов.