Над Воронежской областью сбили беспилотник

Дежурные силы ПВО уничтожили БПЛА на территории Воронежской области, заявил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Он уточнил, что никто не пострадал.

Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, никто не пострадал. Последствия на земле уточняются. Внимание! Режим опасности атаки БПЛА в регионе пока сохраняется, — написал глава области.

Ранее на территории Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Пресс-служба регионального ГУ МЧС призвала граждан соблюдать спокойствие и не выходить на улицу.

Также Гусев сообщил об уничтожении беспилотника средствами ПВО. По его информации, последствий на земле не обнаружено. При этом режим опасности от воздушных целей не вводился.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт известил, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Гуево в Суджанском районе. При атаке были повреждены четыре частных домовладения и хозяйственные постройки. Пострадавших в результате обстрела зафиксировано не было. Кроме этого, губернатор опубликовал фото, на которых видны поврежденные здания.