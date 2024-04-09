Трагедия в Воскресенске: на месте пожара найдено тело четвертого ребенка

Тело четвертого ребенка обнаружили на месте пожара в подмосковном Воскресенске, в сгоревшем частном доме жили восемь человек, шесть из которых - дети.

Ранее МЧС сообщало о гибели при пожаре женщины и трех детей.

"Тело еще одного ребенка обнаружено без признаков жизни. В доме проживало восемь человек, из них шесть детей", - сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.

Ранее "СП" писала, что лишенная прав водитель легковушки не справилась с управлением в Подмосковье. В результате машина съехала в кювет и перевернулась.

Двое находившихся в салоне детей трех и шести лет погибли. Женщину-водителя госпитализировали с травмами различной степени тяжести.