В российском регионе объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Воронежской области. Об этом сообщается в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные РСЧС.

Жителей призвали не выходить на улицу, держаться подальше от оконных проемов, и по возможности пройти в комнату, где отсутствуют окна.

Утром 1 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили на юге Воронежской области два украинских беспилотника самолетного типа. Ранее ночью Вооруженные силы Украины также предприняли попытки атаковать территории Белгородской и Курской областей и Нижнего Новгорода. Все дроны были обезврежены.