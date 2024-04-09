В Белгороде запустили сирену ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, жителям необходимо укрыться в безопасном месте. Об этом сообщается в Вячеслава Гладкова.

Он призвал местных жителей не подходить к окнам.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — подчеркнул Гладков.

7 апреля стало известно, что четыре беспилотника Вооруженных сил Украины сбили на подлете к Белгородской области. Тогда в результате атаки в селе Шагаровка осколки попали в автомобиль, в котором находилась семья из восьми человек.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.