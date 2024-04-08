Вода на некоторых участках в Орске начала отступать

Вода на нескольких участках в Орске начала отступать. За два часа ее уровень в реке Урал снизился на 9 сантиметров, но все также превышает опасную отметку, рассказали в пресс-службе МЧС РФ, пишет ТАСС.

«Ситуация остается напряженной, но на некоторых участках подтопленного города вода начала отступать. Уровень воды в реке Урал в районе Орска за 2 часа снизился на 9 см, но по-прежнему превышает опасную отметку», — говорится в сообщении.

Также сказано, что на гидропостах ведется непрерывный мониторинг ситуации.

Ранее стало известно, что в Орске начнут проектировать новую дамбу после прорыва. По последним данным, в результате подтопления пострадало 6987 жилых домов, были эвакуированы 2467 человек (из них 704 ребенка).

Ранее в Оренбургской области предупредили о риске подтопления еще более двух тысяч домов. В предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от 5 до 40 сантиметров.