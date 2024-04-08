В Оренбурге ожидают подтопления еще около двух тысяч жилых домов

Еще около двух тысяч жилых домов может подтопить из-за повышения уровня воды в реках Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Согласно информации властей Оренбургской области, в предстоящие сутки ожидается дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самара в пределах от 5 до 40 сантиметров.

«Это может привести к подтоплению 2 003 жилых домов, 2 400 приусадебных участков в 35 населенных пунктах на территории 10 городских округов и муниципальных районов», — добавили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент из-за паводка в Оренбургской области оказались подтоплены более десяти тысяч жилых домов и почти 13 тысяч приусадебных участков. Для ликвидации ЧС в регионе задействовали 4385 человек, 816 единиц техники и 164 плавсредства.

Напомним, что 4 апреля в Оренбургской области разлилась река Урал. Паводок, по словам местных властей, стал сильнейшим за последние 80 лет.