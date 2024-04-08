Задержан ответственный за пожарную безопасность в «Крокусе»

Задержаны ответственный за пожарную безопасность и инженер по обслуживанию систем противопожарной защиты «Крокус Сити Холла».

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Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.

Следствие получило «значимые данные» о подготовке обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заслушал последние результаты расследования теракта в «Крокус Сити Холле».

Уголовное дело по статье о халатности возбудили в отношении ответственного за пожарную безопасность концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.