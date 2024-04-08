Избитый петербуржец получил свою селезенку в банке

В Санкт-Петербурге избили мужчину. Позже следователи вернули ему потерянную селезенку в качестве вещдока.

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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении двух мужчин. Они обвиняются в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью. В октябре 2023 года фигуранты в подъезде дома на улице Жени Егоровой встретились с потерпевшим. Один из нападавших отобрал у него телефон и нанес удары по ребрам. После соучастники спустились вниз, а владелец смартфона устремился за ними, чтобы вернуть свое имущество. На улице его снова избили, потерпевший получил разрыв селезенки.

Орган был удален. Позже пострадавший получил его в банке в качестве вещдока, его мужчине следователи отдали на хранение под расписку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.