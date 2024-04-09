Отказавшаяся покинуть дом из-за мародеров россиянка пропала в Орске

В Орске пропала горожанка, которая отказалась покинуть свой дом из-за орудующих в городе мародеров. Об этом сообщает телеканал RT в Telegram.

По данным канала, у 76-летней женщины нет родственников, в последний раз она выходила на связь 6 апреля. Подключившиеся к поискам волонтеры не смогли найти россиянку.

О женщине известно, что она преподавала в местном колледже искусств.

Вода на некоторых участках в Орске начала отступать

Ранее жители затопленного Орска заявили об отказе покидать свои дома из-за орудующих в городе мародеров. Злоумышленники обворовывают как продовольственные магазины, так и дома местных горожан.