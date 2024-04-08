Трехлетний ребенок провалился в проем между этажами в океанариуме на острове Русском

На острове Русском маленький мальчик провалился в проем между фасадом и полом второго этажа в океанариуме.

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Следком Приморья сообщает, что 5 апреля в основном здании океанариума трехлетний ребенок зашел между батареями у панорамного фасада на втором этаже, провалился в проем между фасадом и полом второго этажа. Мальчик получил серьезные травмы.

Ребенка госпитализировали, он находится в реанимации.

СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").