Женщина погибла при обрушении моста под Смоленском

Жительница Вязьмы в Смоленской области погибла в результате обрушения Панинского моста. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению ГУ МЧС по региону, в результате обрушения погибла местная жительница. Кроме того, в Вяземской центральной районной больнице сообщили о еще шести пострадавших — во время обрушения на мосту находились грузовой и легковой автомобили.

«Всего шестеро пострадавших. Из них четверо госпитализировано, они в состоянии средней тяжести. И еще амбулаторное — двое, из них один ребенок», — рассказали в больнице.

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Помимо этого обрушение привело к обрыву проводов электросетей и повреждению газовой трубы. Уточняется, что угрозы взрыва на данный момент нет. (https://t.me/breakingmash/53279) Также из-за обрушения моста было приостановлено движение поездов.

Отметим, что Панинский мост соединял центр города с несколькими микрорайонами Вязьмы. В 2018 году власти города объявили о планах по ремонту моста, однако они так и не были реализованы.

Ранее контейнеровоз обрушил мост в США.